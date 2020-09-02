Serbest piyasada 7,3660 liradan alınan dolar, 7,3680 liradan satılıyor. 8,7740 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,7760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3550 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,7860 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,3660 liradan alınan dolar, 7,3680 liradan satılıyor. 8,7740 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,7760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3550 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,7860 lira olmuştu.
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