Yeni güne başlarken merak edilen konuların başında dolar ve altın fiyatları geliyor. Dolar yatırımcıları ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar internette “ Dolar bugün ne kadar? Euro ve sterlin ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Mart canlı dolar kuru ve döviz kurlarında son durum…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (30 MART)