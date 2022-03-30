Yeni güne başlarken merak edilen konuların başında dolar ve altın fiyatları geliyor. Dolar yatırımcıları ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar internette “ Dolar bugün ne kadar? Euro ve sterlin ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Mart canlı dolar kuru ve döviz kurlarında son durum…
DOLAR BUGÜN NE KADAR? (30 MART)
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6440 liradan, avro 16,2750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6420 liradan alınan dolar 14,6440 liradan satılıyor. 16,2730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2750 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2720 lira olmuştu.
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