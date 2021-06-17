Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün akşamki toplantısında politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gidilmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları beklentilerden “şahin” olarak değerlendirildi.

Fed’in enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi ile 2022 ve 2023’te faiz artışı bekleyen üye sayısındaki yükseliş, doların, emtia ve diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle dün güne 8,55 seviyelerinden başlayan ve 8,4964’e kadar gerileyen dolar/TL, Fed toplantısının ardından uluslararası piyasalarda yükselişe geçerek günü yüzde 0,6 artışla 8,6071’den tamamladı.

Dolar/TL, bugün de yükselişini sürdürürken, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,6355’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,4 artışla 10,3690’dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 12,0870’den satılıyor.