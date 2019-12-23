Dolar güne 5,93 seviyesinden başladı
Geçen hafta ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım içeren savunma bütçesini Senato’da kabul etmesinden ardından yaklaşık son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 5,9448’i gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,1 değer kazanarak cuma gününü 5,9399’dan tamamladı.
Dolar/TL bu sabah, 5,93 seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,55’te yer alıyor.
Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,95’in direnç, 5,87’nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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