Dolar güne 5,93 seviyesinden başladı

Aralık 23, 2019 0 Yorum 66 Okunma
Dolar güne 5,93 seviyesinden başladı

Geçen hafta ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım içeren savunma bütçesini Senato’da kabul etmesinden ardından yaklaşık son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 5,9448’i gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,1 değer kazanarak cuma gününü 5,9399’dan tamamladı.

Dolar/TL bu sabah, 5,93 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,55’te yer alıyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,95’in direnç, 5,87’nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



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