Dolar/TL 6.07'ye geriledi - Ekonomist

Dolar/TL 6.07’ye geriledi
Dün % 1’in üzerinde yükselen dolar bu sabaha düşüşle başladı.
Dün küresel piyasalarda artan virüs paniğinin de etkisiyle 6.15’in üzerine yükselen dolar bu sabaha düşüşle başladı. Dolar/TL bu sabah en yüksek 6.1307’yi görmesinin ardından hızlı düşüşle 6.07’ye geriledi.
Euro % 0.5 düşüşle 6.60’ta, sepet kur 6.35’te seyrediyor.
Suriye’deki muhaliflerin İdlib’in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı. Koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere yayılması da dün küresel piyasalarda sert satışları tetikledi. Avrupa, Asya, ABD Borsaları günü sert kayıplarla tamamladı. BIST 100 Endeksi de satış dalgasından etkilendi ve günü % 1.75 düşüşle tamamladı.
Ünlü Menkul Değerler TL’nin jeopolitik riskler ve korona virüsü nedeniyle daralan risk iştahından negatif etkilendiğine dikkat çekerek “Özellikle son dönemdeki faiz indirimlerinin ardından TL’nin reel faiz desteğinden mahrum kalması risk iştahının daraldığı bu gibi dönemlerde TL’nin daha fazla baskı altında kalmasına yol açabiliyor. Teknik açıdan bakıldığında ise güçlü sayılabilecek bir yukarı yönlü trend içerisinde hareket eden USD/TL’nin 6,15’in üzerine yükselmesi durumunda TL açısından şartların daha da zorlaşabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Bugün TCMB Başkanı Uysal’ın Bursa’da 18:30’da konuşma yapması bekleniyor. Uysal’ın açıklamaları TL üzerinde etkili olabilir.
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