Dolar güne nasıl başladı! - Ekonomist

Dolar güne nasıl başladı!
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1630 liradan, Euro 6,7260 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı’da 6,1610 liradan alınan dolar, 6,1630 liradan satılıyor. 6,7240 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 6,7260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1580 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 6,6950 lira olmuştu.
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