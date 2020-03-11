Kapalıçarşı’da 6,1380 liradan alınan dolar, 6,1400 liradan satılıyor. 6,9690 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 6,9710 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1330 lira,Euro’nun satış fiyatı ise 6,9700 lira olmuştu.
Kapalıçarşı’da 6,1380 liradan alınan dolar, 6,1400 liradan satılıyor. 6,9690 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 6,9710 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1330 lira,Euro’nun satış fiyatı ise 6,9700 lira olmuştu.
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