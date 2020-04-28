Serbest piyasada 6,9890 liradan alınan dolar, 6,9910 liradan satılıyor. 7,5650 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9860 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5730 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,9890 liradan alınan dolar, 6,9910 liradan satılıyor. 7,5650 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9860 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5730 lira olmuştu.
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