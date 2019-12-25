Dolar kuru 2020’ye nasıl başlayacak?
Geçen hafta dolar/TL, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının Senato’dan geçmesiyle sert yükselerek 5,94’ü gördü. Kur, önceki hafta 5,80 civarında seyrediyordu.
Dolar/TL’de bu yıl içinde haziran ve ekim ayında denenen 5,94 bölgesinin yeniden test edildiği gözlendi.
Bir süredir 5,70-5,80 aralığında gidip gelen kurda, son TCMB faiz indirim hamlesiyle aynı zamanlarda ABD ile ilişkilerde yeniden artış gösteren gerginlik yükselişin tetikleyicileri oldu.
Son faiz indirimiyle reel faiz avantajının azalması, S-400 savunma sistemi alımıyla ortaya çıkan yaptırım hamlelerine yenilerinin eklenmesi, son yaşanan gelişmelerin nedenleri olarak sıralanıyor.
Ayrıca kredi büyümesinin ekim ayından sonra hızlı artışının ekonomide ‘aşırı ısınma’ korkusuyla kur üzerinde tedirginlik yarattığı da ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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