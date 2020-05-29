Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8180 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5300 lira olmuştu.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8180 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5300 lira olmuştu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 40,4'ü hidroelektrik santraller, yüzde...
Global petrol arz ve talebinde beklenenden daha hızlı bir dengelenme yaşanmakta olduğunu savunan Morgan Stanley, Brent petrolü için 2020 yıl...
Dünya ekonomisi, Kovid-19 salgını nedeniyle tarihte benzeri görülmemiş bir krizin eşiğine gelirken, sürecin her alanda olduğu gibi inşaat sektörü açısından...
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kuralar çekilmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum '100 Bin Yeni Sosyal...
Teknoloji şirketi Softtech, 2006 yılında İş Bankası’nın iştiraki olarak kuruldu. Şirket, bugün İstanbul, Ankara ve Kıbrıs’ta yer alan ofisleri; San...
Uzakların yakın olduğu dijitalleşen dünyada, online alışverişe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönem yaşıyoruz. Gıdadan giyime, mobilyadan elektronik...
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