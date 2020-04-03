Dün 6.71 ile Eylül 2018’den beri en yüksek seviyeyi gören, akşam saatlerinde ise 6.60 civarına çekilen dolar yeni güne 6.64 civarında başladı. Kur daha sonra yükselişin hızlandırdı ve yüzde 1.49 artarak 6.70 liraya çıktı.
Dün 6.71 ile Eylül 2018’den beri en yüksek seviyeyi gören, akşam saatlerinde ise 6.60 civarına çekilen dolar yeni güne 6.64 civarında başladı. Kur daha sonra yükselişin hızlandırdı ve yüzde 1.49 artarak 6.70 liraya çıktı.
Petrol fiyatındaki yükseliş sonrası akaryakıta zam bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin...
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa dönemde küresel ekonomik görünümün ve petrol...
Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA...
Tahincioğlu, inşaat sektöründe büyük çaplı karma projeleriyle biliniyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Kayaşehir, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane'de devam...
Turizm, seyahat, konaklama gibi sektörlerin krizden en fazla etkileneceği vurgulanıyor. Buna karşın temizlik, online hizmetler, sağlık gibi sektörlerin de bu...
Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının küresel ekonomide yaratacağı en önemli risklerin başında, ticari alacakların ödenememesi geliyor. Türkiye'de bu risk, özellikle ekonominin...
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