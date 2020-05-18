Geçen haftanın tamamında düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,6 değer kaybıyla 6,9018’den haftayı tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 altında 6,8540’tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,7 azalışla 7,4190’dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 8,3010’dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 100,3, Euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0820 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün ve hafta genelinde veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının bekleneceğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 6,79 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti. AA