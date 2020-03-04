 Dolar/TL bugün ne kadar? - Ekonomist

Dolar/TL bugün ne kadar?

Mart 4, 2020 0 Yorum 147 Okunma
Dolar/TL bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1380 liradan, Euro 6,8490 liradan güne başladı.

Dün 6,2640’a kadar yükselen dolar/TL akşam FED’in sürpriz faiz kararından sonra 6,0345’e kadar geriledi. Dolar daha sonra 6.08-6.09 TL bandında dengelendi.

Dolar bu sabah ise Kapalıçarşı’da 6,1360 liradan alınırken, 6,1380 liradan satılıyor. 6,8470 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 6,8490 lira olarak belirlendi.



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