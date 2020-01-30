Dolar/TL, enflasyon raporu öncesi yükseldi

Ocak 30, 2020 0 Yorum 129 Okunma
Dolar/TL, enflasyon raporu öncesi yükseldi

Hafta başından bu yana 5.95 civarında hareket eden Dolar/TL bu sabah 5.96 – 5.97 bandında seyrediyor. Euro/TL de 6,54’te seyrediyor.

BUGÜN ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

Bugün TCMB yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Bir önceki enflasyon raporunda 2020 yıl sonu enflasyon tahmini %8.2 olmuştu



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