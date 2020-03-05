Dolar/TL güne nasıl başladı? - Ekonomist

Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0820 liradan, Euro 6,7780 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı’da 6,0800 liradan alınan dolar, 6,0820 liradan satılıyor. 6,7760 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 6,7780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0960 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 6,7760 lira olmuştu.
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