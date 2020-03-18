Kapalıçarşı’da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan satılıyor. 7,0960 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,0980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4730 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,1110 lira olmuştu.
Kapalıçarşı’da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan satılıyor. 7,0960 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,0980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4730 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,1110 lira olmuştu.
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