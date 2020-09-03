Serbest piyasada 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3870 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,7400 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3870 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,7400 lira olmuştu.
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