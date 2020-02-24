Dolar/TL kurunda yukarı yönlü çıkış sürüyor - Ekonomist

Dolar/TL kurunda yukarı yönlü çıkış sürüyor
Dolar/TL kurundaki yukarı hareket devam ederek 6,12 seviyelerine kadar geldi.
Koronavirüs endişesi ile doların gerek gelişen gerekse gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı sergilediği pozitif güçlenme eğilimi, dolar/TL kurunun yukarı yönlü çıkışına olanak tanıdı.
Jeopolitik risk temasına yönelik yeni dönemde gelecek haber akışları, kura yönelik fiyatlama beklentileri için ayrıca takip edilmesi gerekiyor.
Öte yandan uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesi, büyüme hikâyesiyle birlikte yeniden cari açığa geçilecek olması ve daha rekabetçi bir kur isteği nedeniyle kurda bir miktar yükseliş eğilimi görülebilir.
Ayrıca ABD’den güçlü gelen verilere karşın, diğer küresel ekonomilerdeki görece zayıf görüntü, dolar endeksinin de güçlenmesine neden oluyor.
Kurun yükselişini sürdürmesi beklenirken dolar/TL’nin seyri için 6,00-6,25 arasında tahminler yapılıyor.
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