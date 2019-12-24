Dolar/TL’de yatay seyir

Aralık 24, 2019 0 Yorum 36 Okunma
Dolar/TL’de yatay seyir

Dolar/TL, Noel tatili öncesinde 5.93-5.95 aralığında hareket ediyor.

Dolar/TL, dün 5.9550 seviyelerine kadar çıksa da gün genelinde yatay seyir izledi. Dün açıklanan ABD dayanıklı mal siparişlerinde son 6 ayın en büyük düşüşü yaşandı. Yüzde 1,5 artması beklenen siparişler yüzde 2 azaldı. Gün içinde 2 kuruşluk bantta yatay seyir izleyen dolar/TL’nin veri sonrası 5.95 üzerine çıktı.

Bu sabah 5.9550 seviyelerini test ettikten sonra 5.9320 seviyelerine doğru çekildi. Kur saat 09:30 itibariyle 5.9405 seviyesinde yer aldı.



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