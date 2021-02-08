Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 7,0610 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta içinde 7,03 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören ve haftalık bazda yüzde 3,6 değer kaybeden dolar/TL, cuma gününü 7,0548’den tamamlamıştı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 7,0290’a kadar gerilemesinin ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,0610 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,5067’den, sterlin/TL da yatay bir seyirle 9,7028’den 9,7720’den satılıyor.