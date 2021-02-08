Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 7,0610 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta içinde 7,03 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören ve haftalık bazda yüzde 3,6 değer kaybeden dolar/TL, cuma gününü 7,0548’den tamamlamıştı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 7,0290’a kadar gerilemesinin ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,0610 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,5067’den, sterlin/TL da yatay bir seyirle 9,7028’den 9,7720’den satılıyor.
Geçen hafta 1,1953 ile 2 ayın en düşük seviyesini gören avro/dolar paritesi şu dakikalarda 1,2048 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yatay seyirle 91,1 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD’nin destek paketine ilişkin gelişmelerin piyasaların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
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