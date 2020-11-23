Dolar/TL’deki artış yüzde 3,75’i aşarak 7,93 seviyesini gördü. Euro/TL ise yüzde 4,26 artışla 9,45’ten satılıyor.
Son iki haftalık dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı ile Türk lirası dolar karşısında yüzde 12’nin üzerinde değer kazandı. Geçen hafta en yüksek 7,7989 en düşük 7,5160 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,6394’ten tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 17.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 3,80 üzerinde 7,79360’tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 4,26 artışla 9,4581’den satılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif gelişmelerin küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ifade eden analistler, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin iyimserliği törpülediğini kaydetti.
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