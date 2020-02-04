Dolar ve altında günün ilk rakamları
Dolar kuru bu sabah, 5,98 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL ise 6,62’den işlem görüyor.
BIST 100 Endeksi, güne yüzde 1,03 artışla 120 bin 476 puandan başladı.
GRAM ALTIN 303 LİRA
Altının gram fiyatı, Piyasalardaki corona virüs paniği nedeniyle altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değerini artırmaya devam ediyor.
Gram altın, bu sabah 303,28 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 496 lira, Cumhuriyet altını da 2.040 liradan satılıyor.
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