Serbest piyasada 7,4820 liradan alınan dolar, 7,4840 liradan satılıyor. 8,9040 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,9060 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,9010 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,4820 liradan alınan dolar, 7,4840 liradan satılıyor. 8,9040 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,9060 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,9010 lira olmuştu.
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