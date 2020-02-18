 Dolar/TL ne kadar oldu? (18.02.2020)

Dolar ve Euro’da günün ilk rakamları

Şubat 18, 2020 0 Yorum 83 Okunma
Dolar ve Euro’da günün ilk rakamları

Serbest piyasada dolar 6,0580 liradan, Euro 6,5630 liradan güne başladı.



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