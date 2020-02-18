Dolar/TL ne kadar oldu? (18.02.2020)

Dolar ve Euro’da günün ilk rakamları Şubat 18, 2020 0 Yorum 83 Okunma Serbest piyasada dolar 6,0580 liradan, Euro 6,5630 liradan güne başladı. Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili Önceki haber İthalat reel olarak da hızlı artıyor Sonraki haber Cari denge 2019'da kıl payı fazla verdi İlgili Haberler Piyasalarda haftanın ilk rakamları! Gram altın çıkış yaptı Ocak 20, 2020 Piyasalarda son durum! Ocak 15, 2020 Tahvil faizi 2,5 yılın en düşük seviyesini gördü Ocak 10, 2020 0 Yorum Henüz yorum yapılmamış İlk yorumu yazmak ister misiniz? Yorum yap Cevabı iptal etmek için tıklayın.Yorum *İsim * E-posta * Website Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet. − 3 = 1 Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir. Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.
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