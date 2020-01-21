Dolarda yükseliş sürüyor

Ocak 21, 2020 0 Yorum 172 Okunma
Dolarda yükseliş sürüyor

Dolar /TL, geçen hafta cuma günü başladığı yükseliş trendini bugün de sürdürdü.

Saat 16.50 itibarıyla dolar 5,93 liradan işlem görüyor. Euro/TL 6,59 lirada.

GRAM ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları ise yönünü değiştirdi. Bu sabah 298 liranın üzerini gören gram altın, 296 seviyesine geri döndü. Serbest piyasada çeyrek altının satış fiyatı 484 lira oldu. Cumhuriyet altını ise 1,994 liradan satılıyor.



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