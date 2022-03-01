Rusya’nın Ukrayna saldırısının 6. gününde altın yatay seyirde, petrol yükselişini sürdürüyor. Kripto paralar ise güne hareketli başladı. Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla 35 bin dolara kadar gerileyen Bicoin 43 bin doları aştı. Dolar/TL de 14 liranın altında işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, bugün saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 852 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.401 lira, Cumhuriyet altını da 5.708 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,2 değer kazanan ons altın fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.907 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, emtia piyasaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dün, iki ülke yetkilileri Ukrayna’nın Belarus sınırında görüşürken, görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadı.

Analistler, küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade etti.

Petrolde arz endişesi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 99,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 105,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 99,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası arzın daralabileceğine yönelik endişelerin artması etkili oluyor. Ukrayna, Rusya ile müzakerelerde henüz istenilen sonucun çıkmadığını duyururken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Kiev’e döndüğünde ikinci tur müzakerelerin nasıl geçeceğine karar vereceklerini dile getirdi.

Dolar 14 liranın altında

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,90 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 13,8415’ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 13,9040 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 artışla 15,5970’ten, sterlin/TL yüzde 0,40 yükselişle 18,6570’ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1230’dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın risk algısını artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Dolar/Ruble rekor tazeledi

Dolar/ruble paritesi ise 114 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 29 artarak 107,8 seviyesinden tamamladı. Parite, yeni güne 105 seviyelerinden başladı.

Bitcoin’de sert yükseliş var!

Geçen hafta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin başlamasıyla 35.000 doların altını gören Bitcoin dün gelen yoğun taleple yükselişe geçti. Bitcoin son 24 saatte yüzde 14 yükselerek 43 doları aştı. Ethereum ise yüzde 11 artışla 2.912 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Rusya’ya yaptırımlar sonrası bu ülkeden kripto paralara olan talebin artabileceğine yönelik beklentinin tepki alımlarıyla birleşmesiyle bu hızlı yükselişin yaşandığını belirtti.

Borsa yüzde 1,1 yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,18 artışla 1.969,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,95 puan ve yüzde 1,18 değer kazanarak 1.969,13 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78’le ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 2,51’le turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.