Düşüş eğilimi var
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2019’dan sonra attığı adımlarla politika faizini yüzde 24’lerden hızla yüzde 12’lere indirdi.
Uzmanlar, enflasyondaki iyileşmenin yansıması ve ülke risk primindeki iyileşmenin devamı geldikçe TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesinin gündeme geleceğini kaydediyor.
Burada gelişmiş ülke merkez bankalarının 2020 içinde faizlerde yukarı adım atmadığı bir ortam da önemli olacak. Ülke risk primi göstergesi olan beş yıllık CDS primlerinde 285 baz puan ile Ekim 2018’deki risk göstergesi seviyesine inildi.
Aynı şekilde baz etkisiyle bir süre tek haneli giden enflasyonun TCMB’nin yaptığı faiz indirimlerinin olumlu algılanmasına zemin yarattığı belirtiliyor.
Bu nedenle piyasada TCMB’nin 2020 Ocak itibarıyla politika faizini yüzde 11’e indirerek bir süre beklemeye çekilebileceği beklentisi var.
Ancak kurdaki hareketler de önemli ve bankanın politikalarına etki edecek. Gösterge faiz ise yüzde 11,92’lerde ve düşüş sürebilir.
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