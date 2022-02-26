Türkiye’yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi beklerken gözler bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon gibi rakamlara bir yandan da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ekonomik yansımalarına çevrilecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, pazartesi gününden itibaren ekonomi gündemi daha da hareketlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 28 Şubat Pazartesi günü 2021 yılı ve dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri pazartesi günü saat 10.00’da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, GSYH’nin dördüncü çeyrekte yüzde 8,7 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

Gelir vergisinde beyanname dönemi

28 Şubat, 2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için de son gün olarak belirlenirken 1 Mart’tan itibaren de 2021 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanname ve 1. taksit ödeme süreci başlayacak. İlk taksitin 31 Mart’a kadar ödenmesi önem taşıyor.

2022 yılı emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süreci de yine 1 Mart’ta başlayacak.

Altın Tasarruf Sistemi başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için karşılığı Türk lirası tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.

Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi, 1 Mart’tan itibaren uygulamaya girecek. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına bu tarihten itibaren başlanacak.

Elektrikte yeni tarife bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart’a kadar tamamlamayı ve uygulamaya geçmiş olmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Tarifelerde indirim bekleyen vatandaşlar ve esnafın gözü de bu tarihte olacak.

İhracat ve enflasyon

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından 2 Mart Çarşamba günü şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. 2021 yılını rekorlarla kapatan Türkiye, ocak ayında da 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşmıştı.

TÜİK, 3 Mart Perşembe günü şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE, ocakta yıllık 48,69, aylık yüzde 11,1 artmıştı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Mart’ta, 2021 yılına ilişkin verileri de 23 Mart’ta duyuracak. İşsizlik, Aralık 2021’de 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yakından takip edilen ocak ayına ilişkin ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de 11 Mart’ta duyurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Mart’ta açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 17 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Mart’ta açıklayacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının dünya ve Türkiye ekonomisine pek çok yansımasının olması beklenirken gelecek haftadan itibaren bu gelişmeler de yakından izlenecek.

Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların devam edeceği, bu gelişmelerin emtia ve enerji fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.