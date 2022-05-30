Emtia piyasasında bir önceki hafta görülen yükseliş eğilimi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ılımlı ve yumuşak tondaki açıklamalarıyla geçen hafta da devam etti.

Aktiviteye ilişkin olumlu beklentiler ve arz sorunlarının sürmesi ile emtia fiyatları geçen hafta pozitif seyretti.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarının para politikasının sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, Banka’nın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olduğunun vurgulanmasının küresel piyasalarda pozitif karşılandığını ifade etti.

Dolar endeksindeki geri çekilme de emtia fiyatlarına olumlu yansıdı.

Geçen hafta altının onsu yüzde 0,4, gümüş yüzde 1,6 ve paladyum yüzde 5,4 arttı.

Fed’in, son toplantı tutanaklarında daha yumuşak bir tona sahip olması altının destek görmesine neden oldu.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını söyledi.

Küresel otomotiv endüstrisinde arzın olumsuz etkileneceğine yönelik endişeler de paladyum fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Tezgah üstü piyasada bakırın libresi yüzde 0,3, çinko yüzde 3 ve nikel yüzde 1,5 artış kaydetti.

Doğalgaz zirve tazeledi

Enerji emtialarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,3 artış kaydetti. 9,401 dolarla 13,5 yılın zirvesini gören New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğalgaz da haftayı yüzde 8 değer kazancıyla tamamladı.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD’de 30 Mayıs Anma Günü’nden eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu. ABD’nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla azalması ve AB ülke liderlerinin Rusya’dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağına yönelik beklentiler de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Tarım emtialarında oynaklık devam ediyor

Tarım emtialarında önceki haftalarda görülen oynak seyir, geçen hafta da devam etti.

Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 1 ve mısır yüzde 0,3 değer kaybederken, pirinç yüzde 1,8 ve soya fasulyesi yüzde 1,6 arttı.

Pamuk yüzde 1,9 ve şeker yüzde 1,5 azalış kaydederken, kahve yüzde 5,9 ve kakao yüzde 1,5 artış gösterdi.

Üretim tahminlerindeki artış ve ihracat verilerindeki düşüş tarım emtialarını aşağı yönlü etkiledi. Rusya ve Hindistan’ın pirinç ihracatında kısıtlama getireceğine yönelik haberler, arzda endişelere neden oldu.

Brezilya’daki iklimsel faktörler de kahve fiyatlarının artmasına sebep oluyor.

“Vadeli işlemlerde satış baskısı geçen hafta da sürdü”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, şekerin, haftayı düşüşle tamamladığını belirterek, dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya’nın petrol fiyatlarını düşük tutmak için önlemler almasının şeker fiyatlarında düşüşe yol açtığını söyledi.

Ergezen, “Benzin ürünlerinde vergi oranlarının azaltılması kararı alındı. Şeker kamışı, etanol üretimi için kullanılan ham maddelerden biri. Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden oluyor.” dedi

Buğdayda, üretim ve stok tahminlerinde halen bir değişim olmamasının, yükselişlerin kar satışı olarak değerlendirilmesine yol açtığını aktaran Ergezen, mısırda üretim tahminlerindeki düşüşün beklentilerin altında kaldığını, bu nedenle vadeli işlemlerde satış baskısının geçen hafta da sürdüğünü kaydetti.

Uzak Doğu’da kapanmaların artması ile pirinçte arza yönelik endişelerde artış olduğunu belirten Ergezen, “Uzak Doğu, pirinç üretiminin ve talebinin en yüksek olduğu bölge. Bu nedenle kapanmalar fiyatlar üzerinde etkili oluyor.” dedi.

Kahvenin geçen haftayı yükselişle kapattığını aktaran Ergezen, “Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya’da etkili olan soğuklar, üretim endişelerinin artmasına yol açıyor. Yaşanan soğuklar nedeniyle kahve ağaçlarının çiçeklenmesi azalıyor. Bu da daha düşük üretim demek.” ifadelerini kullandı.