Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu bankalarının genel müdürleri ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceği belirtildi.
Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacağını belirtti.
Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.
Toplantının 15:00’da İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde yapılması planlanıyor.
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