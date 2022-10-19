Son haber… Euro Bölgesi’nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9’a yükselerek rekor kırdı.
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Son haber… Euro Bölgesi’nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9’a yükselerek rekor kırdı.
Ayrıntılar geliyor
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