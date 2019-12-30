Euro, dolar karşısında 4 ayın zirvesinde
Euro dolar karşısında dört ayın en yüksek seviyesine tırmandı.
Euro opsiyon piyasasındaki yukarı yönlü beklentinin artmasıyla birlikte 13 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeye geldi.
Asya ve Avrupa’da bulunan traderlara göre ABD – Çin ticaret anlaşmasının imzalanacağı beklentileri ve fonların çeyrek ve yıl sonu değerlemelerini dengelemeye başlamasıyla dolar uzun pozisyonlar kapanmayı sürdürüyor.
Traderlar majör paritelerdeki sert hareketlere ilişkin likiditenin yeni yıl tatili öncesinde zayıf olması ve işlemlerin görece cansız seyretmesini işaret ediyor.
Euro/Dolar paritesi yüzde 0.3 yükselerek 1.1211’e tırmanmasının ardından kazancını azalttı. Paritede üç aylık risk reversal 9 baz puan artarak alım opsiyonları lehine 40 baz puan ile Ocak 2018’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
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