Euro/dolar paritesi 1,10 seviyesinde - Ekonomist

Euro/dolar paritesi 1,10 seviyesinde
Borsa düşüşü ve tahvillere kaçış piyasalara hakim olurken, Euro/dolar paritesi 1,10’lara geldi. ABD’de FED’in faiz oranlarını indirme olasılığı artıyor.
Koronavirüs ile ilgili de güncel başlıklar takip ediliyor. FED’den beklenen faiz indirimi ve diğer ülkelerden ekonomik teşvik beklentilerine bağlı olarak piyasalar fiyatlamanın odak noktasını değiştirebilir.
Teknik açıdan görünüm Euro boğalarının lehine dönmüş görünüyor.
Uzmanlara göre, paritede trend çizgisi, 31 Aralık ve 3 Şubat seviyelerinden daha iyi durumda. 1,0890 seviyesi, satıcıların güç kazanması için geçilmesi gereken seviye olarak gösteriliyor.
Uzmanlara göre, parite 1,0950 üzerinde tutunmasını devam ettirirse kısa vadede pozitif eğilimini sürdürebilir.
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