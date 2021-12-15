Piyasalardaki oynaklık devam ederken bu hafta gözler merkez bankası kararlarına çevrildi. Bu akşam Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararı ardından yarın saat 14.00’te TC Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı beklenecek.

Fed’in tahvil alım miktarında yaptığı azaltmanın artırılabileceği ve faiz artışını öne çekebileceği bekleniyor.

TCMB’nin ise 100 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasalar bu beklentiler içinde yön bulmaya çalışırken iki aracı kurum uzmanına tahminlerini ve önerilerini sorduk.

Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Dirim

FED ETKİSİ NE OLUR? FED toplantısı kararlarına dair genel beklenti, kurulun bu toplantıda daha şahin ifadeler kullanması yönünde. Hem tahvil alımı azaltım (tapering) politikasında, hem faiz tahminlerinde ayarlamalar bekleniyor. Aylık 120 milyar dolar olan tahvil alımlarından yapılacak azaltım miktarı daha önce 15 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu miktarın 30 milyar dolara çıkartılması gündemde. Faiz artırım tahminlerinde de 2022 yılında iki kez faiz artırımı yapılabileceği beklentisi ağırlık kazanmaya başladı. FED’in şahin bir duruş sergilemesi, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde yükseliş olarak etkisini gösterebilir. Bu durum yurt dışı piyasalar için bir miktar olumsuz olup genel görüntüyü şu an için çok fazla bozmasını beklemiyoruz. Yurt içi piyasalar ise şu an tamamen farklı dinamiklere göre hareket ettiği için FED’in kararından doğrudan etkilenmeyebilir.

İNDİRİME DEVAM MI? TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin piyasa beklenti ortalama 100 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleşmesi yönünde. Bankanın 100 baz puanlık bir indirimle süreci tamamlama yönünde bir karar alması olası görüyoruz. Ancak kurun son hareketi özellikle 14,00 üzerine yaşanan yükseliş sonrasında TCMB’nin faizleri sabit bırakacağına ilişkin beklentiler de oluşmaya başladı.

TCMB kararının piyasaya yansıması noktasında, perşembe günkü kararından daha çok gelecek yıl izlenecek para politikasına ilişkin vereceği mesajların önemli olduğunu düşünüyoruz. Faiz indirimlerinin sonuna mı geldik, yoksa bu süreç devam mı edecek? Faiz indirimlerine devam sinyali, mevcut durumda kur tarafındaki yükseliş hareketinin devam etmesine neden olabilir. Beraberinde gram altın ve borsa fiyatlaması da kuru takip eden bir seyir izleyebilir. Faizlerin sabit bırakılması ve bu sürece ara verildiği ya da faiz indirimlerinin sonuna geldiğimiz yönünde bir mesaj verilmesi halinde ise kur tarafında bir miktar geri çekilme eğilimi oluşmasını sağlayacaktır. Gram altında kura paralel gerileme, borsada da son dönemde hızlı yükselen ihracatçı şirketlerin performanslarında törpülenme görülebilir. Ancak kurun geldiği seviyenin üçüncü çeyrek dönem sonuna göre hala çok yukarıda olduğunu düşünürsek, borsadaki kârlılık beklentilerini ve ana yükseliş trendi bozacağını düşünmüyoruz.

YATIRIM ÖNERİSİ Haftanın yoğun gündemi ve önemli merkez bankası kararları dolayısıyla bu hafta içinde özellikle finansal piyasalarda volatilitenin yüksek kalacağını tahmin ediyoruz. Geçmiş iki aylık dönemde endeksteki ralli hareketi kısa vadede kısmi realizasyon riski taşıyor. Bu dönemde kısa vadeli pozisyon riskinin göreceli olarak düşük ve hedgeli tutulması daha güvenli olacaktır. Bu kapsamda portföy seçimi yapılırken dengeli bir dağılım yapılabilir. Özellikle temel olarak güçlü özelliklere sahip, değişik sektör ve coğrafyalarda faaliyet gösteren, borçluluğu makul düzeyde olan veya nakit pozisyonda olan şirketlerin göreceli olarak daha dirençli kalabileceği dikkate alınmalıdır.

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı

TAHVİL ALIMI 2022’Yİ BELİRLEYECEK FED toplantısı sonrasında açıklanacak olan tahvil alım programının seyri, 2022 yılına ilişkin beklentileri şekillendirmeye başlayacaktır. Geçtiğimiz toplantıda 15 milyar dolar azaltılan tahvil programına ilişkin beklentiler; tahvil alım miktarında yapılan azaltımın, artırılabileceği ve faiz artışına ilişkin beklentilerin öne çekilebileceği yönünde. Aralık ayı FED toplantısı sonrasında paylaşılacak olan ekonomik öngörüler ise yeni yıla girerken finansal piyasalardaki hareketin yönünü tayin edecek en önemli gelişme olacak. Bu akşam tamamlanacak olan FED toplantısında parasal sıkılaşmanın hızlandığı görülürse, küresel borsalarda kâr satışları yaşanabilir. Şahinleşen FED ile dolar endeksinin yükseldiğini görebiliriz. İleri dönük beklentilerin, ABD ekonomisinde toparlanmanın devam edeceği yönünde yenilenmesi durumundaysa; faiz artışı beklentisiyle şekil kazanacak olan tahvil faizleri, piyasalardaki dengenin belirlenmesine ana unsur olacaktır. Tam tersi senaryoda mevcut durumunu koruyan ve kış döneminde yaşanabilecek ekonomik yavaşlamadan bahseden bir FED görmemiz halindeyse enflasyonist baskı altında küresel rallinin devam ettiğini, bir süredir baskılanan kıymetli maden fiyatlarının yükselişe geçtiğini ve dolar endeksindeki yükseliş yavaşlamaya başladığını görebiliriz.

ENFLASYON AÇIKLAMASINA DİKKAT! TCMB toplantısı iç piyasada yaşanan döviz kuru ve borsa hareketliliği için son derece önemli olacak. 24 Kasım’da yapılan PPK toplantısında faiz indiriminin aralık ayında da devam edebileceği beklentisi yaratmıştı. Belirtildiği gibi aralık ayında değişiklik yapılmayarak faiz indirimlerinin tamamlandığının açıklaması ise beklentilerin değişmesine neden olabilir. Geçtiğimiz ay TCMB tarafından enflasyon oranlarına ilişkin yapılan açıklamada gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyon beklentilerinin törpülendiğinden bahsedilmişti. Ekim ayında büyük ölçüde geçici etkilerden dolayı yükseldiği belirtilen küresel enflasyon oranının kasım ayı PPK özetinde “enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir” şeklinde değiştirildiğini görmüştük. Bu toplantıda enflasyon konusunda yapılacak açıklamalar da piyasalardaki hareketliliğin seyri açışından önemli olacaktır. TCMB aralık ayı toplantısında dair beklentiler 100 baz puan faiz indirimi yapılarak, politika faiz oranın yüzde 14 seviyesine indirilmesi yönünde olsa da faiz oranında değişim yapılmama ihtimalinin de masada olduğunu unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte geçtiğimiz ay yüzde 21’in üzerine yükselen enflasyon oranına ilişkin yapılacak değerlendirme ve cari işlem dengesinin fiyat istikrarı üzerindeki etkisine yönelik beklentiler de piyasalardaki hareketliliğe yön verebilir.

TEKNİK SEVİYELER NE OLUR? Dolar endeksi haftalık bazda Fibonacci 50,0 direncinin bulunduğu 96,50 üzerine yerleşmesi halinde 97,80/98,20 bandına doğru yükseliş devam edebilir. FED’den güvercin açıklamalar gelmesi durumunda ise Fibonacci 38,2 desteğinin bulunduğu 94,75 önemli olacak. Kısa vadeli grafikte ise yükseliş kanalı içinde hareket devam ediyor. BİST 100 endeksi bayrak formasyonun kırılması sonrasında başlayan hızlı yükselişine devam ediyor. Teknik olarak 2.350 ve 2.500 puan seviyelerine doğru yükseliş devam edebilir. Merkez bankalarının kararlarıyla kısa süreli çalkantı yaşanabilir ama dolar bazlı BİST 100 grafiği ve yıllık enflasyona göre BİST 100 endeksinin halen yükseliş potansiyelini korunmaya devam ediyor. Türkiye 2 yıllık tahvil faiz oranı ise 5 yıllık CDS oranlarında yaşanan yükselişe paralel olarak yüzde 21,6 seviyesin üzerine geçmiş durumda. Faiz oranında yükselişin devam etmesi halinde yüzde 24 ve 26,8 bölgeleri önemli olacak.

SEPETTE ÇEŞİTLİLİK Finansal piyasalarda ivmenin artması beklenen kritik bir viraja giriliyor. Bu haftanın ikinci yarısında yılın son merkez bankası toplantıları yapılacak. Çarşamba gece FED toplantısı kararın alınmasıyla girilecek kritik viraj, Perşembe günü yapılacak olan TCMB, BOE ve ECB toplantılarıyla devam edip Cuma günü BOJ ve CBR toplantıların ardından sonlanacak. Yaşanacak gelişmelere şekil kazanacak olan finansal piyasalarda yatırım yapılırken vade ve getiri beklentilerinin mevcut riskli duruma göre dengeli ayarlanması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi yatırım sepetlerinde çeşitliliğe gidilmesi de yararlı olabilir.