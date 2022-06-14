Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 2,9’a düşürdü.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun haziran sayısını “Sıkı Para Politikasının Dönüşü” başlığıyla yayımladı.

Raporda, enflasyon ve kısıtlayıcı para politikasının dünya ekonomisinin büyüme hızını azaltacağı belirtildi.

Küresel enflasyon baskılarının büyüme görünümü üzerinde giderek artan olumsuz etkilerle birlikte yoğunlaşmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, Çin’deki son karantina önlemlerinin küresel imalat tedarik zinciri baskılarına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan enerji ve gıda arzında yaşanan kesintilerin de Avrupa enflasyonunu beklenenden daha hızlı etkilediği aktarıldı.

Fitch’in raporunda, enflasyon baskılarının özellikle sıkı iş gücü piyasalarının nominal ücret artışını desteklediği ABD ve İngiltere’de hizmet sektöründe de arttığı belirtildi.

ABD ve Avro bölgesi büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, 2023 ve 2024’te yüzde 2,7’şer büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch, mart ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022’de yüzde 3,5 ve 2023’te yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,5’ten yüzde 2,9’a çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,5’e indirildiği aktarıldı. ABD’nin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,3 olduğu bildirildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 3’ten yüzde 2,6’ya indirildiği, 2023 yılı büyüme tahminin ise 2,3’ten yüzde 2,1’e düşürüldüğü kaydedildi. Avro Bölgesi ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 2,1 olarak belirlendiği aktarıldı.

En büyük revizyon Çin ekonomisinde

“Sıfır Kovid-19” politikası kapsamında Şanghay’da alınan karantina önlemlerinin Çin ekonomisinin büyüme hızının düşmesine neden olacağına işaret edilen raporda, en büyük revizyonun Çin ekonomisine ilişkin tahminlerde yapıldığı belirtildi.

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 4,8’den yüzde 3,7’ye düşürüldüğü, 2023 yılı beklentisinin ise yüzde 5,1’den yüzde 5,3’e çıkarıldığı aktarıldı. Çin ekonomisinin 2024’te ise yüzde 5 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde beklenenden çok daha iyi performans gösterdiği bildirildi.

Raporda, ithalat ihracata kıyasla hızlı düşüş gösterirken yatırımların ek destek sağladığı, net ticaretten gelen artışın büyümeye yardımcı olduğu ifade edildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2023’te yüzde 3 ve 2024’te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch, daha önce Türkiye’nin bu yıl yüzde 2,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Merkez bankaları enflasyona yanıt vermek zorunda kalıyor

Raporda, dünya genelinde enflasyon zorluklarının belirgin hale geldiği ve merkez bankalarının yanıt vermek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ücret-fiyat dinamikleri geliştikçe ve fiyat beklentileri yükseldikçe enflasyonun kalıcı hale gelme riskinin belirgin olduğuna dikkat çekilen raporda, ücret enflasyonunun yüksek olduğu ABD ve İngiltere’de iş gücü piyasalarının çok sıkı olduğu aktarıldı.

Raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bu yılın son çeyreğine kadar yüzde 3’e ve 2023’ün ilk çeyreğine kadar yüzde 3,5’e yükseltmesinin beklendiği belirtildi.

Rusya’nın Almanya ve İtalya’ya yaptığı tüm doğal gaz akışının aniden durması riskinin ise şimdilik önlendiğine işaret edilen raporda, ancak çatışma sürerken bu riskin yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi. Raporda, “Riskler o kadar yüksek ki böyle bir senaryoda Avro Bölgesi’nin resesyondan kaçınacağından şüpheliyiz.” değerlendirmesi yer aldı.