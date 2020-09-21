Piyasalar, yurtiçinde TL’nin oynaklık derecelerini ve Doğu Akdeniz gerilimini takip ediyor.
CDS’ler 510 baz puanlarda seyrederken gösterge faiz yüzde 13,5, 10 yıllık Eurobond faizi yüzde 6,6 seviyelerinde hareket ediyor.
Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde veya faiz koridorunda değişiklik yapmamakla beraber, likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırdığı TL ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 10 bandının üzerine doğru çıktığını kaydediyor.
Ortalama fonlamamaliyetinin 17 Eylül itibarıyla yüzde 10,33 ile son altı ayın en yüksek seviyesinde olduğu bilgisi paylaşılıyor. Fonlamanın geç likidite penceresinin yüzde 11,25’lere çıkması olası görülüyor.
Ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 11,77 oldu. Ancak kurlardaki artışın nihai fiyatlara yansıma etkisinin enflasyon açısından yukarı risk teşkil ettiğine dikkat çekiliyor.
Bu hafta 24 Eylül’deki TCMB’nin PPK toplantısı izlenecek. Yüzde 13,60’lara yükselen gösterge faizin yüzde 13-15 bandında seyredeceği öngörüsü bulunuyor.
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