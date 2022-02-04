Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin 2022 yılında kesinlikle faiz artırımı olmayacağı ifadesini kullanmaması, piyasaların ECB’den 2022 yılı için faiz artırımı beklemeye yönelmelerine yol açtı.

Lagarde’nin ECB üyelerinin yüksek enflasyondan endişe duydukları yönündeki ifadelerinin de bu beklentileri beslediği ortamda, Goldman Sachs ECB’den bu yılın ikinci yarısında 2 faiz artırımı beklediğini duyurdu.

Goldman Sachs bugün yayınladığı yatırımcı notunda, ECB’nin Mart ayında yapacağı toplantıda varlık alımlarına Haziran ayında son verme kararı almasını beklediklerini belirtirken, gösterge konumdaki mevduat faizinin de Eylül ve Aralık aylarında 25’er baz puan artırılacağını tahmin etti.

ECB’nin gösterge konumdaki mevduat faizi hali hazırda yüzde -0,50 seviyesinde.