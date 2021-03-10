Goldman Sachs, yayımladığı bir araştırma raporunda, Mart ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısından 100 baz puan faiz artırımı beklediklerini söyledi.

Murat Ünür’ün de aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistlerinin yayınladığı araştırma raporuna göre, banka Mart ayındaki politika faizi beklentisini 100 baz puan olarak güncelledi.

Daha önce faiz artırım beklentisi içerisinde olmadıkları halde Türk Lirası’ndaki zayıflama ve sürpriz enflasyon verisi sonrasında risklerin somut hale geldiğini belirten analistler, artık bu risklere karşı TCMB’nin faiz artırması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın blog yazısı düşünüldüğünde faiz artırımı beklenmemesi gerektiğini söyleyen Goldman Sachs analistleri, TCMB’nin cevap vermesi gereken bir çok gelişme olduğunu ve bundan dolayı faiz artırımı beklediklerini vurguladı.

Goldman Sachs, yukarı yönlü enflasyon sürprizinin ve artan petrol fiyatlarının enflasyon ve bütçe dengesi görünümünü etkileyeceğinin altını çizerken, Nisan-Mayıs döneminde bütçe açığının 3 milyar dolara çıkmasını beklediklerini ifade etti.

2021’in sonuna kadar yüzde 18 faiz oranının korunacağını belirten kurum, 2021’in dördüncü çeyreğinde 50 baz puanlık bir indirimle para politikasında gevşeme başlayabileceğini söyledi.

2022 yılının her çeyreğinde 75 baz puanlık bir indirim beklediğini vurgulayan Goldman Sachs, daha önce beklentilerinin çeyrek başına 50 baz puan olduğunu dile getirmişti. Banka, 2022 yıl sonu için faiz oranı tahminini yüzde 14,5 olarak sabit tuttuklarını da belirtti.