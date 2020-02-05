Piyasalarda günün ilk rakamları: Gram altın geriledi
Dolar, spot piyasada 5,9817 lira alış fiyatı, 5,9837 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Euro ise aynı saatlerde 6,6020 lira alış fiyatı, 6,6050 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 yükselişle 122.416,65 puandan başladı.
GRAM ALTIN 300 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ
Gram altının alış fiyatı spot piyasada 299,58 lira, satış fiyatı ise 299,69 lira seviyesinde yer alıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 479,42 lira, satış fiyatı ise 491,40 liradan işlem görüyor.
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