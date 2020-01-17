Piyasalar güne böyle başladı
Merkez Bankası’nın faizi 11,25 seviyesine çekmesinin ardından dün 5,84’ü gören dolar kuru bugün 5,86’dan işlem görüyor.
Dolar, bankalararası piyasada 5,8577 lira alış fiyatı, 5,8608 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5204 lira alış fiyatı, 6,5259 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
GRAM 292 LİRADA
Çeyrek altın kuru alış fiyatı 468,64 lira, satış fiyatı 480,42 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 292,87 lira, satış fiyatı 292,97 lira seviyesinde yer alıyor.
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