Gram altın günü düşüşle kapattı - Ekonomist

Gram altın günü düşüşle kapattı
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 323,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 325,70 325,90 323,30 323,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.146,00 2.167,00 2.130,00 2.151,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 297,00 301,00 295,00 299,00
Lira(Tam) Ziynet 2.098,00 2.018,00 2.082,00 2.102,00
Yarım Ziynet 1.049,00 1.059,00 1.041,00 1.061,00
Çeyrek Ziynet 525,00 530,00 521,00 526,00
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