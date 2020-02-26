 Gram altın günü düşüşle kapattı - Ekonomist

Gram altın günü düşüşle kapattı

Şubat 26, 2020 0 Yorum 236 Okunma
Gram altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 323,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                      SALI               ÇARŞAMBA 

                                                      Alış Satış           Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)  325,70 325,90    323,30 323,50
Cumhuriyet Ata Lira  2.146,00 2.167,00    2.130,00 2.151,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)  297,00 301,00            295,00 299,00
Lira(Tam) Ziynet  2.098,00 2.018,00      2.082,00 2.102,00
Yarım Ziynet    1.049,00 1.059,00               1.041,00 1.061,00
Çeyrek Ziynet   525,00 530,00                       521,00 526,00

 



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