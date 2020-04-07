İstanbul’da, bugün kapanışta çeyrek altın 581,00 lira, Cumhuriyet altını 2.378,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 357,80 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|359,00
|359,20
|357,60
|357,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.366,00
|2.387,00
|2.357,00
|2.378,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|328,00
|332,00
|326,00
|330,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.312,00
|2.332,00
|2.303,00
|2.323,00
|Yarım Ziynet
|1.156,00
|1.166,00
|1.151,00
|1.161,00
|Çeyrek Ziynet
|578,00
|583,00
|576,00
|581,00
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