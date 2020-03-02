 Gram altının fiyatı ne kadar? (02.03.2020)

Gram altının fiyatı geriledi!

Mart 2, 2020 0 Yorum 134 Okunma
Gram altının fiyatı geriledi!

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 azalışla 319,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 519,00 lira, Cumhuriyet altını 2.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 319,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

           

                                                       CUMA                PAZARTESİ
                                                    Alış Satış              Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     325,80 326,00         318,90 319,10
Cumhuriyet Ata Lira        2.147,00 2.168,00    2.102,00 2.123,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)          297,00 301,00            291,00 295,00
Lira(Tam) Ziynet           2.098,00 2.118,00    2.054,00 2.074,00
Yarım Ziynet                  1.049,00 1.059,00      1.027,00 1.037,00
Çeyrek Ziynet                    525,00 530,00             514,00 519,00



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