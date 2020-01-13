Gram altının fiyatı ne kadar oldu? İşte altında son durum
Altın fiyatlarında, ABD-İran arasındaki geriliminin azalmasıyla başlayan düşüş trendi sürüyor
ALTINDA 1.550 SEVİYESİ ÖNEMLİ
Serbest piyasada gram altın 293,55 liradan alınırken, 293,64 liradan satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 468,91 lira olurken, 479,52 liradan satılıyor. Altının onsu ise 1,555 dolardan işem görüyor.
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