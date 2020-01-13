Gram altının fiyatı ne kadar oldu? İşte altında son durum

Ocak 13, 2020 0 Yorum 124 Okunma
Gram altının fiyatı ne kadar oldu? İşte altında son durum

Altın fiyatlarında, ABD-İran arasındaki geriliminin azalmasıyla başlayan düşüş trendi sürüyor

ALTINDA 1.550 SEVİYESİ ÖNEMLİ

Serbest piyasada gram altın 293,55 liradan alınırken, 293,64 liradan satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 468,91 lira olurken, 479,52 liradan satılıyor. Altının onsu ise 1,555 dolardan işem görüyor.



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