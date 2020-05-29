İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.514,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,40
|377,60
|378,30
|378,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.487,00
|2.508,00
|2.493,00
|2.514,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,00
|348,00
|345,00
|349,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.430,00
|2.450,00
|2.436,00
|2.456,00
|Yarım Ziynet
|1.215,00
|1.225,00
|1.218,00
|1.228,00
|Çeyrek Ziynet
|608,00
|613,00
|609,00
|614,00
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