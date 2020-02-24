Hangi hisse niçin düştü? Niçin yükseldi? - Ekonomist

Hangi hisse niçin düştü? Niçin yükseldi?
Logo Yazılım, 2019’u kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, 2019’da satış gelirlerini 2018’e oranla yüzde 31 arttırarak 422 milyon TL’ye yükseltti. Net kârı ise yüzde 27 artış göstererek 86 milyon TL’ye ulaştı. Logo Yazılım’ın hisse başına kazancında ise yüzde 27 oranında artış gerçekleşti. İyi gelen bilanço sonucunda Logo Yazılım hissesi geçen hafta yatırımcılarına kazandırdı.
Yeşil Yatırım Holding, yabancı yatırımcıların 13-20 Şubat haftasında en çok alım yaptığı hisseler arasındaydı. Hissenin geçen haftaki getirisi yüzde 8 oldu.
Hissedeki yabancı payı ise 13 Şubat’taki yüzde 0,50’den 20 Şubat’ta yüzde 4,81’e ulaştı. Yabancı alımları sonucu Yeşil Yatırım Holding, fiyatı yükselen hisseler arasındaydı.
SPK kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Menderes Tekstil payları, 4 Mart seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Bu karar nedeniyle hissede alımların geçen
Çimbeton, geçen hafta 1 Ocak-31Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin ‘Geçici Vergi Beyannamesi’ ekinde Vergi Dairesi’ne sunulan gelir tablosunu kamuoyuna açıkladı. Buna göre şirket 2019’u 3,5 milyon TL zararla kapattı. Hisse, geçen hafta yatırımcılarına en çok kaybettiren hisseler arasındaydı.
Geçen hafta teknoloji sektörü hisseleri geriledi. Armada Bilgisayar ve Datagate Bilgisayar, fiyatı gerileyen ilgili sektör hisseleri arasındaydı.
Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisse olan ARD Bilişim Teknolojileri, geçen hafta ise düşüşe geçti.
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