Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,32, altının gram satış fiyatı yüzde 4,71, dolar/TL yüzde 3,41, avro/TL yüzde 4,77 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.367,78, en yüksek 2.561,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,32 azalarak 2.443,77 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,71 kayıpla 972 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,67 azalışla 6.515 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.673 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.595 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,41 değer kaybederek 16,7610 liraya, avro da yüzde 4,77 azalışla 17,3900 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,60 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 3,54 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,35 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.