Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 22,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede, 2 yıl (644 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 20,33, bileşik faiz yüzde 21,36 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 322 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 576 milyon lira, net satış 572,5 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 125 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 511 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 325 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 2 milyar 22,5 milyon lira borçlandı.