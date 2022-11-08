Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2028 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 1,5 milyar dolar oldu. Tahvile 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 7 Kasım’da Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ihraç miktarı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 15 Kasım’da hesaplara girecek.

15 Ocak 2028 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,875, getiri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti.

İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 33’ü ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 10’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.