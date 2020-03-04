Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı - Ekonomist

Hazine’den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 6 Mart 2020 valörlü ve 5 Mart 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 18 bin 172 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli 7 bin 552 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.
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